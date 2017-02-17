17.02.2017 17:27:23

Tabip odasından 'referandum' açıklaması

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, referandum sürecinde toplumun yetirince bilgilendirilmediğini ileri sürdü.

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Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, referandum sürecinde toplumun yetirince bilgilendirilmediğini ileri sürdü.Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, yaklaşan referandum ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili bir açıklama yapan Erkan, "İçinde bulunduğumuz referandum sürecine dair pek çok kesimden Samsun Tabip Odası olarak kararımızın ne olduğuna dair sorular alınmakta, yine pek çok kesim tarafından konuya ilişkin odamızın tutum ve davranışı merakla izlenmektedir. Toplumuzun pek çok kesiminde Türk Tabipleri Birliğinin hassasiyetlerine yakın yaygın endişeler olduğu halde, Anayasa teklifini gündeme taşıyanlar, siyasal iktidar başta olmak üzere rasyonel bir değerlendirme yapamamakta ve ikna edici olamamaktadır. Böylelikle geleceğimiz açısından hayati sayılabilecek bir referandum süreci daha 'evet' ve 'hayır' arasına sıkışmış basitlikte götürülmek istenmektedir. Samsun Tabip Odası olarak bu gidişin sağlıklı bir gidiş olmadığını, sonucunun da tabii olarak sağlıklı olamayacağı düşüncesindeyiz. Toplumun farklı kesimleriyle vatandaşlarımızla sürekli iletişim içinde olan bizler yapılacak değişikliklerle ilgili toplumun bilgilendirmesinin yapılmadığını, konuyu biraz fazla soran sorgulayanların da adeta geçiştirildiğine üzülerek şahit oluyoruz. Bu bağlamda referandum sürecinde elimizden geldiğince yurttaşlarımızla birlikte olmaya, onlara destek vermeye kendimizi sorumlu ve zorunlu hissediyoruz. Biz son kararımızı vatandaşlarımızla görüşerek, onlarla karşılıklı istişare içinde vereceğiz. Böylesine bir ortam ve süreçte bunun sorumluluğumuz ve görevimiz olduğuna inanıyoruz. Toplum olarak ihtiyacımız; gücün tek bir kişi ya da merkezde toplanmadığı, en geniş şekliyle halkla paylaşıldığı, denetime açık, şeffaf ve toplumsal eşitliği esas alan laik, demokratik bir sosyal hukuk devletinin çerçevesini oluşturan bir Anayasa'dır" dedi.