20.02.2017 12:33:48

Tabancanın ateş alması sonucu kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 30 yaşındaki genç tabancasının ateş alması sonucu kafasından yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 30 yaşındaki genç tabancasının ateş alması sonucu kafasından yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette yaşayan 30 yaşındaki T.K'nın tabancası henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Silah sesini duyan aile yakınları olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan T.K. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen T.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polisin konu ile ilgili incelemeleri sürdürdüğü belirtildi.