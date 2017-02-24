24.02.2017 13:50:50

Swiss Air, İstanbul seferlerini iptal etti

Alman Havayolları Lufthansa bünyesinde bulunan Swiss Air, kış sezonunda iptal ettiği İstanbul seferlerini 2017 yaz sezonunda da gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

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Alman Havayolları Lufthansa bünyesinde bulunan Swiss Air, kış sezonunda iptal ettiği İstanbul seferlerini 2017 yaz sezonunda da gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.Swiss Havayolları, İsviçre Haber Ajansı SDA'ya verdiği bilgiye göre, şirket İstanbul' a uçmama gerekçesi olarak, THY ve diğer charter seferleri düzenleyen Pegasus ve Atlas Global Sun Expres uçak şirketleriyle gibi ile rekabet edemediği, düşen fiyatların gelirleri de büyük ölçüde etkilediği belirtildi.