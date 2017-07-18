18.07.2017 09:39:35

Suudiler, Simit Sarayı'nın % 10'unu aldı

Suudi Fawaz Alhokair Grubu Simit Sarayı'nın yüzde 10 hissesini satın aldı.

Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Fawaz Alhokair Grubu'na satıldı, stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan'ın en büyük perakendecilerinden biri olan Fawaz Alhokair grubunun başkan yardımcısı Dr. Abdul Majeed Alhokair'in Simit Sarayı'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacağı belirtildi.

Fawaz Alhokair, 2014'te Simit Sarayı ile master franchise sözleşmesi imzaladıktan sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 adet Simit Sarayı mağazası açmıştı.

250 SİMİT SARAYI DAHA AÇACAK

Fawaz Alhokair Grubu gelecek 4 yılda 250'den fazla mağaza açarak toplamda 300'den fazla Simit Sarayı mağazası açmayı planlıyor. Grup, Zara, Banana Republic, Gap, Nine West and Topshop gibi markaların da master franchise haklarına sahip.

Simit Sarayı'na 2013 yılında Dubaili Abraaj Capital de talip olmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.