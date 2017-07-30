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Suudi öncülüğündeki bloktan Katar’a: Pazarlık yok!
Suudi öncülüğündeki bloktan Katar’a: Pazarlık yok!
30.07.2017 19:42:59

Suudi öncülüğündeki bloktan Katar’a: Pazarlık yok!

Katar’ı boykot eden dört Arap ülkesi, Manama’da düzenlenen toplantıda yaptıkları açıklamada, diyalog kurmalarınıntek amacının Katar’ın bazı talepleri kabul etmesi ve ‘‘terörle mücadele etmesi’’ olduğunu yinelerken, 13 maddelik talep listesinden geri adım atılmayacağını belirttiler.

TIMEUTRK | ÇEVİRİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a bağlı yetkililer, Körfez Krizi'ndeki tutumlarını yeniden ortaya koyarken, ‘‘silahlı gruplara desteğinden'' dolayı Katar'ı kınadılar. Katar bu suçlamaları defalarca inkar etmişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el-Halifa, mevkidaşlarıyla düzenledikleri toplantı sonrası yaptığı açıklamada ‘‘Terörü finanse etmekten vazgeçeceğine dair samimi bir açıklama yapması, diğer ülkelerin iç işlerine karışma alışkanlığından vazgeçmesi ve 13 talebimize karşılık vermesi'' şartıyla dört ülke de Katar'la diyaloga hazırdır'' şeklinde konuştu.

Manama kentinde düzenlenen, canlı yayınlanan basın konferansı Suudi öncülüğündeki grubun Katar'la diplomatik bağları koparması ve ülkeyi kara, hava ve denizden ablukaya almasından bir ay sonra gerçekleşti. Boykotun bir parçası olarak, dört ülke de Katarlı mültecileri sınır dışı etti. Grup, Pazar günü yaptığı açıklamada Katar vatandaşlarının ablukadan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadığını kabul etti.

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Ancak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Katar'ın 13 maddelik talep listesine dair pazarlık tekliğini reddetti. Liste kısa bir zaman öncesine kadar 6 maddeden oluşuyordu. Sonradan eklenen talepler arasında İran'la ilişkileri azaltmak, Al Jazeera'yi ve halen inşası süren Türk askeri üssünü kapatmak da var. Suudi bakan, Katar'ın terörle mücadele konusunda samimi olmamakla suçladı ve ‘‘Bu talepler pazarlığa açık değildir. Talepler listesini küçültemeyiz'' açıklamasını yaptı.

Dört ülkenin oluşturduğu grup ayrıca Katar'ın, Hac ibadetinin yapılmasının Suudi öncülüğündeki blok tarafından bazı Katarlılara engellendiğine dair iddialara da sert çıktı ve Katar'ı Hac ibadetini siyasal malzeme yapmakla suçladı. Blok, Katarlı hacılara sadece Doha'daki bir havaalanından Mekke'ye gitmeye gitmelerine izin veriyor ve bu durum öğrenciler başta olmak üzere yurtdışında ikamet edenler ve çalışan Katarlıları zorluyor.

Kaynak: Al Jazeera

 


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