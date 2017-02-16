16.02.2017 03:11:18

Suudi Arabistan, Yemen'de bir cenazeyi vurdu

Suudi Hava Kuvvetleri'nin Yemen'de bir cenazeyi hedef alması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Suudi Hava Kuvvetleri, Yemen'de bir cenazeyi hedef aldı. Yapılan saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısının çok daha fazla olabileceği bildiriliyor.

Suudi Hava Kuvvetleri, Yemen'de bir cenazeyi hedef aldı. Yapılan saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ölü sayısının çok daha yüksek olabileceği söylenirken, Sana'daki cenazeye en az 2 bomba atıldığı aktarıldı.

Cenazenin sivil bir kadına ait olduğu bildirildi.

BU İLK DEĞİL

Suudi Arabistan daha önce de Yemen'de cenaze hedef almış, çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Suudi saldırısına karşılık olarak Yemen'den Suudi Arabistan'a füze atıldığı görüldü.

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