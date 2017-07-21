21.07.2017 14:07:26

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edeceği belirtildi. Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşecek olan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'u da kabul edeceği bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te Emir Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'la, Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle bir araya gelecek. Görüşmelerde, bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanmakta olan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.