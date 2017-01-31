31.01.2017 02:30:19

Suudi Arabistan'ın savaş gemisine intihar saldırısı düzenlendi

Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında, Husilerin Suudi Arabistan'ın savaş gemisine intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi...

Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait fırkateyne intihar saldırısı düzenlendiği, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Ajanslarda yer alan habere göre; Resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığının açıklamasında, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

İntihar saldırısının Husiler tarafından 3 bot ile düzenlendiği, botlardan birinin fırkateynin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

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