25.02.2017 15:36:58

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Irak'ta

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve heyetini Bağdat'taki ofisinde kabul ettiği bildirildi.

İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanının Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr ve heyetini Bağdat'taki ofisinde kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, İbadi ve Cubeyr görüşmesinde bölge ve dünyayı tehdit eden terör ve ideolojisiyle ortak mücadeleye vurgu yapıldığı aktarıldı.

Cubeyr'in Irak güçlerinin DEAŞ'a karşı başarısını kutladığı ve kurtarılan bölgelerin yeniden imarında katkı sunmaya hazır oldukları bilgisine de yer verildi.

Irak Meclisi'ndeki Sünni Güçler Birliği Koalisyonu Başkanı Ahmet el-Mesari yaptığı yazılı açıklamada, Cubeyr'in Irak ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretin "iki dost ülke ilişkilerinin derinliği ve bölgedeki istikrarın sağlanması için rollerinin önemine işaret ettiğini" ifade etti.

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Muhammed Nuri Abid Rabba da yaptığı açıklamada, Cubeyr'in ziyaretinin iki ülke çıkarına olmasını dilediklerini belirterek, iki ülke arasındaki sorunların aşılması gerektiğine işaret etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in, "sürpriz" olarak nitelendirilen Irak ziyareti kapsamında, üst düzey temaslarda bulunacağı, görüşmelerde ağırlıklı olarak "terörle mücadele" meselesinin ele alınacağı belirtilmişti.









