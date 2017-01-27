27.01.2017 22:49:00

Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi

Suriyeli milletvekili Muhammed Cesim an-Nadir, Suudi Arabistan ve Esed hakkında çok önemli bir iddiada bulundu...

Suriyeli milletvekili Muhammed Cesim an-Nadir, Suudi Arabistan'ın Esed'den ayrılmaları ve Suriye hükümetine karşı çıkmaları için kendilerine para teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Sputnik'e demeç veren Nadir, teklifin Suriye'nin Riyad Büyükelçisi Mehdi Dahalalla'nın evinde yapıldığını belirtti. Suudi yetkililerin ‘evlerle ve parayla' Suriyeli siyasetçileri ‘provoke etmeye' çalıştığını ifade eden milletvekili, şöyle devam etti:

“Mevcut pozisyonumuzu değiştirmemiz halinde bize açık çek teklif ettiler. Ancak insan kendi ülkesinden ve halkından vazgeçemez. Bizler Suriye'nin, topraklarımızın ve cesur ordumuzun yanındayız.”

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