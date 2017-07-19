19.07.2017 15:47:53

Suudi Arabistan'dan açıklama: Türkiye'nin Arap dünyasına sızdığı dönemler geçti

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi 'Türkiye eğer Arap dünyasına gizli saklı girerek müdahale etmeye çabalıyorsa, bu dönem geçti' dedi.

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Abdullah el Muallimi, dün BM muhabirleriyle bir araya geldi.



KATAR AÇIKLAMALARI



Dört ülkenin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn) dışişleri bakanları tarafından 5 Temmuz'da düzenlenen toplantıda alınan 6 karara Katar'ın da uyması gerektiğini söyleyen el Muallimi, terörle mücadele ve nefret söylemi gibi hamleleri içeren bu kararlara uymanın kolay olacağını ifade etti.

AL JAZEERA İFADESİ



ABD merkezli New York Times gazetesi, el Muallimi'nin Katar merkezli El Cezire kanalının kapatılmasının şart olmadığı yönündeki sözlerini, "Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler yumuşama sinyali veriyor' ifadesiyle yorumladı.





"EĞER TÜRKİYE ASKERİ MÜDAHALEYİ SEÇERSE..."

Muallimi, Türkiye'nin Katar krizindeki rolüne ilişkin de açıklamada bulundu.

Muallimi, "Türk kardeşlerimizin, Arap dünyasında gizli ya da belirli ölçüde istenmeyen bir (askeri) müdahale etme döneminin çoktan bittiğini anlaması lazım. Eğer Türkiye yapıcı bir rol oynamak istiyorsa bunu hoş karşılarız ancak bu rolü askeri üs ya da askeri müdahale ile oynamak isterlerse bu verimli bir durum olmaz" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın BM Daimi Büyükelçisi, Türkiye'nin bu tip bir adım atmasının Arap dünyasındaki itibarına zarar vereceğini ifade etti. Birçok basın kuruluşu Muallimi'nin açıklamasını Türkiye'ye gözdağı olarak yorumladı.

BAE'DEN DE BENZER AÇIKLAMA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem el Haşimi de Katar'ı Türkiye'yi topraklarında askeri güç bulundurmaya teşvik ederek gerilimi daha da tırmandırmakla suçladı. Bölgede hiçbir askeri gerilim istemediklerini belirten El Haşimi, "Bu konuyu ABD ya da Kuveyt olsun, güçlü bir arabuluculuk yardımıyla kendi aramızda çözebilmeyi umuyoruz" dedi.