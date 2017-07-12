12.07.2017 16:20:33

Suudi Arabistan'da yangın felaketi! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında yer alan Necran kentinde bir evde çıkan yangın sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sının yoğun dumandan etkilendiği bildirildi.

Necran Kenti Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah "pencereleri olmayan" bir evde yangın ihbarı alındığı ve olaya hızlı bir şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Müdahale sonucu yangının söndürüldüğü olayda, Hindistan ve Bangladeş uyruklu 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin de dumandan etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği ifade edildi.