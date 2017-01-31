31.01.2017 20:22:57

Suudi Arabistan'da 'vergisiz hayat' bitiyor

Suudi Arabistan gerileyen petrol fiyatları nedeniyle bazı ürünlere KDV (Katma Değer Vergisi) konulmasına onay verdi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Suudiler yıllardır ülkede vergi ödemeden yaşıyor. Ancak 2014'te 114 dolar olan 1 varil ham petrolün değerinin şu anda 55 dolar seviyesine düşmesi ülke yöneticilerini gelir için yeni arayışlara itti.

AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan geçen yıl haziranda 6 üyeli Körfez İşbirliği Konseyi ile yaptığı anlaşma kapsamında belirli ürünlere yüzde 5 KDV koyacak.

Haberde geçen yıl Suudi Arabistan'ın bütçe açığının da 97 milyar dolar olduğu belirtti.

Diğer Körfez ülkelerinin de 2018'de KDV sistemini takip etmesi bekleniyor.

Yeni karar IMF'nin de (Ulslararası Para Fonu) desteğini almıştı. Diğer Körfez ülkeleri halihazırda tütün ve gazlı içeceklerde yüksek oranda KDV uyguluyor.

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