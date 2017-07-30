SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Suudi Arabistan'da roketli saldırı
31.07.2017 08:13:50

Suudi Arabistan'da roketli saldırı

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde devriye aracını hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, El-Mesura Mahallesi'nde devriye gezen bir askeri araca roketli saldırı düzenlendi.

Emniyet güçlerini hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı, Katif'te son bir ay içinde düzenlenen 6'ncı saldırı oldu.


    YORUM YAZ
Semih Kaya'nın ayak kemiği kırıldı
Semih Kaya'nın ayak kemiği kırıldı
Sparta Prag'a transfer olan Galatasaraylı eski futbolcunun ayak tarak kemiği kırıldı.
31.07.2017 01:08:04
Irmağa giren genç, akıntıda kayboldu
Irmağa giren genç, akıntıda kayboldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren genç, kayaya çarpıp akıntıda kayboldu.
31.07.2017 01:05:04
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray Futbol Takımı 3. gününde, Avusturya kampında yaptığı akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
30.07.2017 23:27:47
Muharrem Usta 'Transferde 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız'
Muharrem Usta 'Transferde 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız'
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, tarih yazmak için kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Usta, transferler ilgili olarak ise, 'İstediğimiz oyuncuları yetiştirmek için gayret içindeyiz. 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz' dedi.
30.07.2017 23:08:17
Mariano 'Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim'
Mariano 'Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim'
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mariano, sarı-kırmızılı kulübe şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.
30.07.2017 23:06:09
Türkiye, olimpiyatları altın madalya ile bitirdi
Türkiye, olimpiyatları altın madalya ile bitirdi
Deaflympics 2017'de finalde Ukrayna'yı penaltılarla 4-3 yenen Erkek Milli Futbol Takımı futbolda olimpiyat şampiyonu oldu.
30.07.2017 23:03:56
Şehit Piyade Er Akyıldız'ın cenazesi memleketine getirildi
Şehit Piyade Er Akyıldız'ın cenazesi memleketine getirildi
Hakkari'de silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi.
30.07.2017 23:02:58
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Netenyahu'dan açıklama: Aksa önündeki dedektörleri neden kaldırdık?
Netenyahu'dan açıklama: Aksa önündeki dedektörleri neden kaldırdık?
HDP'nin eylemine hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
HDP'nin eylemine hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
PKK'ya yakın ajanstan Ayn el Arab iddiası!
PKK'ya yakın ajanstan Ayn el Arab iddiası!
Katar krizinin asıl nedeni ortaya çıktı: Laiklik..
Katar krizinin asıl nedeni ortaya çıktı: Laiklik..
Akın Öztürk'ün telefon konuşmaları ilk kez ortaya çıktı
Akın Öztürk'ün telefon konuşmaları ilk kez ortaya çıktı
İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
Drift tutkunları Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitti
Drift tutkunları Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitti
ABD, Çin'e 'Kuzey Kore' çağrısında bulundu!
ABD, Çin'e 'Kuzey Kore' çağrısında bulundu!
Muhammed Bin Nayef gerçekten uyuşturucu bağımlısı mı?
Muhammed Bin Nayef gerçekten uyuşturucu bağımlısı mı?
Rusya 755 ABD'li diplomatı gönderiyor!
Rusya 755 ABD'li diplomatı gönderiyor!
Faraşin'de PKK'ya ağır darbe
Faraşin'de PKK'ya ağır darbe
SON YORUMLANANLAR
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Saadet Partisi'nden bir davet de Maduro'ya!
Saadet Partisi'nden bir davet de Maduro'ya!
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Almanya neden geriyor?
Almanya neden geriyor?
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
Basra'da sıcak temas! ABD helikopteri, İran gemisine yaklaştı!
Basra'da sıcak temas! ABD helikopteri, İran gemisine yaklaştı!
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Trump, İç Güvenlik Bakanlığına Kelly'i atadı
Trump, İç Güvenlik Bakanlığına Kelly'i atadı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları