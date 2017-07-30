31.07.2017 08:13:50

Suudi Arabistan'da roketli saldırı

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde devriye aracını hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, El-Mesura Mahallesi'nde devriye gezen bir askeri araca roketli saldırı düzenlendi.

Emniyet güçlerini hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı, Katif'te son bir ay içinde düzenlenen 6'ncı saldırı oldu.