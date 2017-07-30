30.07.2017 22:35:43

Suudi Arabistan: bu bir savaş ilanıdır!

Suudi Arabistan, Katar'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesini istediğini iddia etti ve bunun bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'ne başvuruda bulunmuştu.