29.07.2017 18:42:43
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
Suudi Arabistan’ın Suud Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Osman El Umeyr, Fetullah Gülen’i ziyaret etti.
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Suudi Arabistan'da Suud Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Osman El Umeyr'in Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği bir video ortaya çıktı. Arap medyasında sızdırılan, Umeyr'in ve Gülen'in yer aldığı 18 saniyelik video büyük tepki topladı.
"ÇOK KURAN'INIZ VAR"
Videoda Gülen'i Pensilvanya'daki evinde ziyaret ettiği görülen El Umeyr'in, “Odanız küçük olmasına rağmen her yerde kuranlar var” dediği anlaşılıyor. Bu ziyaretin, Türkiye'nin Körfez krizinde Katar'ın yanında durmasıyla ilgili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Arap takipçiler, El Umeyr'in 15 Temmuz darbesinin arkasındaki Fetullah Gülen'e gerçekleştirdiği bu ziyareti kınayarak karşı çıktı.