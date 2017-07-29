29.07.2017 18:42:43

Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti

Suudi Arabistan’ın Suud Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Osman El Umeyr, Fetullah Gülen’i ziyaret etti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Suudi Arabistan'da Suud Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Osman El Umeyr'in Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği bir video ortaya çıktı. Arap medyasında sızdırılan, Umeyr'in ve Gülen'in yer aldığı 18 saniyelik video büyük tepki topladı.



"ÇOK KURAN'INIZ VAR"

Videoda Gülen'i Pensilvanya'daki evinde ziyaret ettiği görülen El Umeyr'in, “Odanız küçük olmasına rağmen her yerde kuranlar var” dediği anlaşılıyor. Bu ziyaretin, Türkiye'nin Körfez krizinde Katar'ın yanında durmasıyla ilgili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Arap takipçiler, El Umeyr'in 15 Temmuz darbesinin arkasındaki Fetullah Gülen'e gerçekleştirdiği bu ziyareti kınayarak karşı çıktı.

DGaO-igHaCVShPpW