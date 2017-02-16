16.02.2017 14:47:25

Süt sığırı yetiştiriciliği kursu devam ediyor

Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında Biga Sarıcaköyde süt sığırı yetiştiriciliği kursu devam ediyor.

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Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında Biga Sarıcaköyde süt sığırı yetiştiriciliği kursu devam ediyor.Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yardımcısı Mustafa Höke, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, İlçe milli eğitim Müdürü Erkan Bilen ve Biga Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı Biga Sarıcaköyde devam eden süt sığırı yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca kursiyerlere yaptığı konuşmada, "İşkur Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O müdürlüğü ile beraber Sarıcaköy'de 'Süt sığırcılığı' konusunda 25 üretici kursiyerin katıldığı, 120 saatlik çiftçi kursu 01 Şubat 2017 tarihinde başlamış ve devam etmekte olup 28 Şubat 2017 tarihinde sona erecektir. Kurslarda konu uzmanı Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimleri eğitmen olarak ders vermekte olup hayvan yetiştiriciliği ve beslenme konularında kursiyerlerin teorik ve pratik bilgi edinmeleri, edindikleri bilgileri üretimde kullanmaları ve köylerindeki diğer üreticilere de aktarmaları hedeflenmektedir. Süt sığırı yetiştiriciliği kursuna katılan 25 üretici kurs sürecinde 1 günlüğüne Bursa/ Karacabeyde bulunan Sütaş Hayvan çiftliğine götürülerek, oradaki çalışmaları yerinde görecekler" dedi. Biga Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi Kapsamında 2014-2015-2016 yılında düzenlenen kurslara ait bilgileri aktararak "Bu güne kadar 115 bayan, 62 erkek olmak üzere toplam 177 üretici eğitimlerde başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.