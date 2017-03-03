03.03.2017 19:07:16

Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Yeliz Ankara'ya sevk edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki kız çocuğu, Nazilli'deki ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulans ile Ankara'ya sevk edildi.

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki kız çocuğu, Nazilli'deki ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulans ile Ankara'ya sevk edildi.Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Cengiz S. ve KübraS'nin 1 yaşındaki kızları Yeliz S. öğle saatlerinde ailesinin bir anlık dikkatsizliği sonucu kaynar süt kazanına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar olduğu tespit edilen minik Yeliz'in Nazilli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulans ile Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 1 yaşındaki küçük Yeliz'in durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.