21.02.2017 17:36:41

Susuz'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı yapıldı

Kars'ın Susuz İlçesi'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2017 yılı ilk meclis toplantısı Kaymakam Yusuf İzci Başkanlığı'nda yapıldı.

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Kars'ın Susuz İlçesi'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2017 yılı ilk meclis toplantısı Kaymakam Yusuf İzci Başkanlığı'nda yapıldı.Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Yusuf İzci, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Çakas, İlçe Özel İdare Müdürü Fatma Kafkaslı ve 27 Köy Muhtarı katıldı.Toplantıda, 2016 yılında yapılan işler görüşülerek 2017 yılı birlik bütçesi karara bağlandı. Ayrıca köy muhtarları arasında yapılan seçimle Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliğine Kırkpınar Köyü Muhtarı Reşat Avanaş ve Karapınar Köyü Muhtarı Alper Şentürk seçildi.