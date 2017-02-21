21.02.2017 12:49:50

Sürüye saldıran kurtlar 15 keçiyi telef etti

Bursa'nın İznik ilçesinde aç kurtlar keçi sürüsüne daldı. Çok sayıda küçük baş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

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Bursa'nın İznik ilçesinde aç kurtlar keçi sürüsüne daldı. Çok sayıda küçük baş hayvanın telef olduğu öğrenildi.Aç kalan kurtlar, Sansarak köyünde meraya çıkan keçi sürüsüne saldırdı. Köylülere ait 40 kadar keçinin bulunduğu sürü, çoban tarafından köyün yüksek kesimlerinde otlatıldığı sırada kurt saldırısına uğradı. Sürüyü bir anda dağıtan kurtlar 15 keçiyi telef etti. Çok sayıda keçinin de kayıp olduğu öğrenildi.