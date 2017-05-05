06.05.2017 00:35:20

Sürücünün çarpıp kaçtığı yaralı köpeği veterinere götürdü

Kilis'te otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı yaralı köpek, güvenlik görevlisi tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Şehit Sakıp Mahallesi Sebze Hali mevkisinde otomobil sürücüsü, sokak köpeğine çarparak kaçtı.

Bu sırada, motosikletiyle seyir halindeki İbrahim Halil Dağlıoğlu, yaralı köpeği Adnan Menderes Bulvarı'ndaki veterinere götürdü.

Köpeği müdahalenin ardından Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Dağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis Devlet Hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, insan ve hayvan ayrımı gözetmeksizin bütün canlılara kıymet verilmesi gerektiğini söyledi.