31.01.2017 18:55:17

Suriyelilerin kaldığı apartmanın çatısında yangın

Konya'da 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Konya'da 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Şifahane Sokak üzerindeki apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında apartmandaki Suriyeli ailelerin korku yaşadığı gözlendi.Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.