23.02.2017 12:07:55
'Suriyelilere vatandaşlık 16 Nisan'dan sonra netleşecek'
Kaynak, '16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz. Suriyelilere vatandaşlık 16 Nisan'dan sonra netleşecek' dedi.
TIMETURK|HABER MERKEZİ
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin 16 Nisan'dan sonra netleşeceğini kaydetti.
Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı.
Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini söylemişti.