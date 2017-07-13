13.07.2017 16:22:01

Suriyelilere karşı sokağa çağıran 12 kişi 'adli kontrol'le serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medyadan vatandaşları sığınmacılara karşı sokağa çıkmaya çağıran paylaşımlarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlı adli kontrol kararıyla salıverildi.

Soruşturma savcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan 8'ini "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan mahkemeye sevk etti.



SEVCI SERBEST BIRAKILMALARINI TALEP ETTİ



Savcı, serbest bırakılmasına karar verdiği 4 kişi için ise sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, sorgu sonucunda 8 zanlıyı adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Hakimlik, diğer 4 şüpheliye de adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.



DAHA ÖNCE DE 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık, son dönemde sığınmacılara yönelik eylemler öncesinde bazı sosyal medya hesaplarından "halkı örgütleyip, sokağa dökme" yönünde paylaşımlarda bulunulması üzerine, Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" başlıklı maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

İlgili maddede, "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü bulunuyor.