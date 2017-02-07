07.02.2017 17:02:53

Suriyeliler dönüş için toplandı

Suriye'deki savaşın mağduru aileler, evlerine dönmek için Şam kırsalındaki Al-Ziabiyeh beldesinde toplandı.

Suriye'nin Şam kırsalı Al-Ziabiyeh beldesindeki geçici ikamet merkezinde bulunan savaş mağduru Suriyeli aileler evlerine dönmeye başladı.

Pazartesi gününden itibaren geri dönüşlerin başladığını kaydeden Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar yaptığı basın açıklamasında; bölgedeki altyapı ve hizmet şebekelerinin onarılmasının ardından ailelerin dönüşe geçtiğini kaydetti.

Bakan Haydar, birtakım teknik ve lojistik sorunlar nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtti ve tüm savaş mağdurlarının evlerine güvenli bir şekilde döneceklerini ifade etti.







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