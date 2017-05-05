05.05.2017 23:35:19

Suriyeli Rami'nin 'müzik yolculuğu'

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan keman sanatçısı Rami, ilk albümünü çıkarmaya hazırlanıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçan keman sanatçısı Rami, Almanya'da ilk albümünü çıkaracak.

BBC'nin haberine göre, iki yıl önce Humus kentinden kaçan müzik bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rami, sekiz ülkeyi kapsayan uzun yolculuğunun ardından Almanya'da bir albüm hazırladı.

Albümü çıkaracak "Decca Records" adlı müzik şirketi tarafından yayınlanan videoda Rami, Humus'tan çıktıktan sonra ilk olarak Lübnan'a, ardından İstanbul'a gittiğini, buradan sığınmacıları taşıyan tekneyle Yunanistan'a geçtiğini anlattı.

Yunanistan'dan Makedonya'ya gittiğini, burada yanından hiç ayırmadığı kemanı nedeniyle gazetecilerin ilgisini çektiğini ifade eden Rami, yolculuğu sırasında önceleri Arap ezgilerini, daha sonra Beethoven'ın "Ode to Joy" adlı eserini çalmaya başladığını kaydetti.

Makedonya'dan sonraki durağının Sırbistan olduğunu, burada karşı karşıya kaldıkları olumsuz koşullar hakkında basına yaptığı açıklamalardan dolayı cezalandırıldığını dile getiren Rami, günlerce arkadaşlarından ayrı, aç, susuz yaşadığını söyledi.

Rami, Belgrad'dan Macaristan'a geçmek isterken bir arkadaşıyla trenden atıldığını, polisten kaçarken kemanını taşıyan arkadaşının başka bir yöne gitmesi üzerine enstrümanını kaybettiğini belirtti.

Macaristan'daki mülteci kampından Avusturya'ya yürüyerek geçtiğini anlatan Rami, son olarak Almanya'nın Lahr kentine yerleştiğini ifade etti.

Almanya'da kendisine yeni bir keman hediye edildiğini dile getiren Rami, "My Journey (Yolculuğum)" adlı ilk albümünü yapımcılar James Morgan ve Juliette Pochin sayesinde çıkardığını kaydetti.