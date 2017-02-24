24.02.2017 11:57:23

Suriyeli öğrencilerin ders kitaplarını Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri yazacak

Türkiye genelindeki 850 bin Suriyeli öğrencinin eğitimi için hazırlanacak ders kitapları, Gaziantep Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 100 kişilik heyet tarafından hazırlanacak.

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Türkiye genelindeki 850 bin Suriyeli öğrencinin eğitimi için hazırlanacak ders kitapları, Gaziantep Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 100 kişilik heyet tarafından hazırlanacak.Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi kapsamında ders kitaplarının hazırlanmasıyla ilgili protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından imzalandı. Gaziantep Üniversitesi akademisyenlerinin koordinasyonu ve çeşitli üniversitelerle, Suriyeli öğretim üyelerinden oluşturulacak yaklaşık 100 kişilik yazım heyetinin görev alacağı projenin imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Demirci, 5 yıldır Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandığını vurgulayarak, "Türkiye bu süreçte yaklaşık 3 milyon civarında Suriyeli mülteci kardeşiyle evini, sofrasını, şehrini paylaşıyor. Bu kapsamda Gaziantep'te yaklaşık 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor" dedi. Hem Gaziantep özeli, hem de Türkiye genelinde Suriyelilerin hayata adaptasyonları, ülkelerine döndüklerinde ülkelerini tekrar inşa hususunda zaman kaybetmemeleri ve donanımlı bir şekilde ülkelerine dönebilmelerinin gerekliliğine vurgu yapan Müsteşar Yardımcısı Demirci, bu çalışmalarda özellikle eğitimin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Özellikle Suriyeli çocukların kayıp bir nesli, kayıp bir kuşağı telafi edebilmek hususunda eğitime hazır bir şekilde entegre olmasını hedefliyoruz. Bu hususta da bizim özellikle üniversitelerimizle işbirliklerimiz önemli. Gaziantep Üniversitesi ile işbirliğimiz de bu hedefe gitmek hususunda. Bu kapsamda, ihtiyaç duyduğumuz soyut materyali, yani belirlediğimiz müfredatta kullanacağımız ders kitaplarının üretilmesi için bu protokolü imzalıyoruz. İnşallah hem bizim, hem ülkemiz adına, hem de Suriye'nin tekrar inşasını üstlenecek çocuklarımız adına atılan önemli işlerden birisi olacak" dedi.Okul çağında 850 bin Suriyeli çocuk varTürkiye'nin çeşitli kentlerinde 6-18 yaş arası 850 bin civarında Suriyeli bulunduğunu kaydeden Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, bu yıl Suriyeli çocuklara tüm okulların açıldığını hatırlatarak, "Şu anda okullarımızda 200 bin civarında Suriyeli çocuğu kendi çocuklarımızla beraber aynı iklimde, aynı sınıflarda, 300 bin çocuk da özel eğitim merkezlerinde olmak üzere 500 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Gelecek sene itibariyle bu rakamı 200-250 bin artırarak 700 - 750 bine ulaşmak istiyoruz. Ayrıca, çeşitli üniversitelerimizde 19 binin üzerinde Suriyeli gencimiz de yüksek öğrenim alıyor. Hedefimiz en kısa zamanda 850 binin tamamına ulaşmak. Bu bizim için belki büyük bir iddia. Fakat denizden çocuk toplarcasına bizim bunu yapmamız lazım. Aksi takdirde savaşın da travmasından dolayı bu çocuklar gelecekte hayata dair ümit içinde olamayacakları, ellerinde bir meslek olmadığı için bu durum onlar için de bizim için de toplumumuz için de büyük risklere sebep olacak" şeklinde konuştu.GAÜN'in 1900 Suriyeli öğrencisi varGaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise iç savaş sonrası Gaziantep'e yerleşen yüksek öğrenim çağındaki gençlere üniversite olarak kucak açtıklarını hatırlatırken bunun yanı sıra, Gaziantep Üniversitesi Türkçe Eğitim Öğretim Merkezi (TÖMER) aracılığıyla hem Gaziantep, hem de bölge illerdeki binlerce Suriyeliye Türkçe eğitim verdiklerini anlattı. YÖK'ün Suriyeli öğrencilerin eğitiminde koordinatör üniversite olarak belirlediği Gaziantep Üniversitesinin, Türkiye'de en fazla Suriyeli gencin yüksek öğrenimini üstlenen üniversite olarak ayrıcalık taşıdığını vurgulayan Rektör Gür konuşmasının devamında şunları söyledi:"Şu anda bin 662 Suriyeli gencimiz, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde eğitim alıyor. Ayrıca, üniversite olarak bir ilke daha imza atarak Mimarlık, Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İlahiyat, İnşaat Mühendisliği ve Sınıf Öğretmenliği gibi programları açarak 218 gence eğitim dili olarak Arapça eğitim imkanı sunduk. Bu rakamla Suriyeli öğrenci sayımız bin 900'ü buldu. Şu bir gerçek ki Suriye'de savaş mutlaka bitecek ve ülke yeniden kurulacak. Üniversitemizde eğittiğimiz öğrencilerimiz de ülkelerini imar edecekler."Protokol imza töreninde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Mete Cengiz'in yanı sıra GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu de hazır bulundu.