28.01.2017 11:09:52

Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Suriye'den gelen mülteci kabulünü durdurdu ve mülteci başvuruları 4 ay boyunca askıya a

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ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Suriye'den gelen mülteci kabulünü durdurdu ve mülteci başvuruları 4 ay boyunca askıya alındı.Trump, açıklamasında, "Radikal İslamcı teröristleri ABD dışında tutmak için yeni tedbirler hazırlıyorum ve bunu ülkemi ve halkımı sevdiğim için yapıyorum" dedi. Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini yasakladığını ve ABD'nin yıllık kabul edeceği mülteci sayısını 110 binden 50 bine düşürdüğünü bildirdi. Öte yandan, 7 Müslüman ülkeden ABD'ye gelen ziyaretçilerin 3 ay boyunca ülkeye girişi durduruldu. Bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu bildirildi.(Muhammed Mollaoğlu / İHA)