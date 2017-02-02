02.02.2017 22:29:39

Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor iddiası

ABD destekli Suriyeli Muhalifler'in Demokratik Suriye Güçleri'yle birlikte Rakka'ya girmeye hazırlandıkları iddia edildi...

ABD destekli Suriyeli muhalifler, IŞİD kontrolünde bulunan Suriye'nin Rakka kentine, YPG'nin de dahil olduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile beraber operasyon düzenleyecek.

Sputnik'in verdiği bilgide; Mısır'ın başkenti Kahire'de konuşan muhalif silahlı grup Suriye Elit Güçleri lideri Ahmed Carba, Rakka operasyonuna hazırlandıklarını iafde etti. Muhaliflerin DSG ile Rakka'ya ortaklaşa operasyon yürütecek olması, Washington'da memnuniyetle karşılanıyor.

DSG RAKKA'YA ODAKLANDI

Demokratik Suriye Güçleri, geçen yılın kasım ayında Rakka vilayetinde operasyon başlatmıştı. Operasyonun ilk iki etabında Rakka'nın kuzeyi ve batısındaki bölgeler IŞİD'den geri alındı. Üçüncü etapta kalan bölgelerin kurtarılması hedefleniyor.

'KOALİSYON GÜÇLERİ BİZİ EĞİTİYOR'

3 bin savaşçısı bulunan muhalif grubun lideri Carba, IŞİD'in Suriye'deki sözde başkenti Rakka'yı kurtarmak için, ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinden eğitim aldıklarını kaydetti: "Koalisyon güçleriyle yürüttüğümüz bir eğitim programı var. Bu muharebeye güçlü şekilde gireceğiz. Topraklarımızı kurtarmak için hazırlıkları tamamlıyoruz."

KÜRT GÜÇLERE SİLAH DESTEĞİ

Başlıca hedefleri arasında IŞİD'i yenmek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rakka'ya doğru ilerleyen Kürt savaşçılara doğrudan silah yardımında bulunup bulunmayacağı merak konusu. Trump, göreve gelmesinin ardından özel kalem müdürlerine IŞİD'i yenmek için 30 gün içerisinde bir plan oluşturmaları emri vermişti.

'TRUMP'IN RUSYA İLE UZLAŞMACI TAVRI MEMNUNİYET VERİCİ'

ABD Başkanı Trump'ın Moskova ile gerginliği sonlandırıp IŞİD'e karşı işbirliği sinyalleri vermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Carba, iki ülkeden büyük beklentileri olduğunu vurguladı: "ABD ile Rusya arasında bir anlaşma sağlanmasını umuyoruz. Çünkü biz Suriyelilere en çok ABD ile Rusya arasındaki zıtlıklar zarar verdi."

Önümüzdeki aylarda ABD'yi ziyaret edeceğini ifade eden Carba, Rusya'ya gitmesinin de gündeminde olduğunu kaydetti.

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