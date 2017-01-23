23.01.2017 23:38:14

Suriyeli muhalifler Rus senatörlerle bir araya gelecek

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Suriyeli muhaliflerin bugün itibarıyla 3 gün boyunca başkent Moskova’da Federasyon Konseyi Uluslararası ilişkiler Komitesi üyeleriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Basın mensuplarıyla mülakatında Suriye krizinin barışçıl siyasi diyalog yoluyla çözülmesinin önemine dikkat çeken Matviyenko, yapılacak görüşmeleri ‘Federasyon Konseyi'nin parlamento diplomasisine katkısı' olarak niteledi.

‘CİDDİ SONUÇLAR BEKLEMEK ZOR'

Rus senatörlerin geçtiğimiz aralık ayında Avrupa Parlamentosu üyelerinin durumu yerinde değerlendirmesi için Suriye ziyareti organize ettiklerini hatırlatan Rus senatör, Astana'da barışçıl çözüm ile ilgili konulara siyasi çözümlerin bulunması gerektiğini anlayan Suriye hükümeti ve muhalefet temsilcileriyle yapılan görüşmelerin önemine değinerek, “(Bu görüşmelerden) ciddi sonuçlar beklemek zor. Bu daha çok Suriye ile ilgili Cenevre görüşmeleri için bir hazırlık etabı” dedi.

‘RUSYA, TERÖRLE MÜCADELEDE BATI'YLA ÇABALARINI BİRLEŞTİRMEYE HAZIR'

Rusya, Türkiye ve İran'ın güçlerini birleştirerek Suriye'de ateşkes ve siyasi çözüm başlangıcını sağlamayı başardıklarına dikkat çeken Matviyenko, çözüm sürecini belli bir zaman gerektirecek ‘ciddi bir çalışma' olarak niteledi. Rus senatör ayrıca Rusya'nın ‘uygarlık için tehlike' oluşturan terörizm ile mücadelede batı koalisyonuyla çabalarını birleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

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