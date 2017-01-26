Suriyeli Muhalifler, Lavrov'u reddetti!

Suriye Ulusal Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), 27 Ocak'ta Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriyeli muhalifler arasındaki toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.
Ajanslarda yer alan habere göre; Koalisyonun açıklamasında, “Davet, SMDK Başkanı Anas el Abd, yardımcısı Abdülhekim Beşar ve siyasi büro üyesi Hadi el-Bahr'a gönderildi. Bu kişiler toplantıya katılmayacak” dendi.
Muhaliflerin Lavrov ile gerçekleştirilecek toplantıya katılmamasının sebebine dair bir açıklama yapılmadı.