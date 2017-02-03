03.02.2017 09:59:38

Suriyeli muhalifler, bugün Ankara'da olacak

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Ankara'da Suriyeli muhalif grup temsilcileriyle bir toplantı yapacak.

Ajansların haberine göre görüşmede, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki zirvenin sonuçları ile Cenevre'de yeniden başlatılması öngörülen müzakereler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Yalçın ile Suriye muhalefeti arasındaki toplantıya Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde, Astana görüşmelerine katılan silahlı grupların temsilcileri ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Türkmen Meclisi başkanları katılacak.



Kaynaklar, bazı Dürzi, Nusayri şahsiyetler ve din alimlerinin de toplantıya katılacağını belirtti.

Görüşmede, Astana'daki toplantının sonuçlarının yanı sıra bu ay içinde BM'nin arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre'de yeniden başlatılması öngörülen müzakereler üzerinde durulacağı belirtildi.

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