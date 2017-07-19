19.07.2017 15:43:57

Suriyeli işçiler boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de asansör yapımı sırasında Suriye uyruklu işçilerin boşluğa düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde asansör yapımı sırasında beton kırarak boşluk açan 2 işçi, 3 kat aşağı düştü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen işçilerden Ahmet Pir(28), olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Feyyaz Tahran ağır yaralandı.

Yaralı Tahran ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Pir'in cenazesi ise savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayı gören vatandaşlar, "Şahısların durumu içler acısıydı. Düşmüş arkadaşlar. Birisi can verdi diğeri de yaralandı. İçeride asansör boşluğu açıyorlarmış. İkisi de düşmüş" şeklinde konuştu.