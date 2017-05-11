11.05.2017 19:09:14

Suriyeli genç serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 21 yaşındaki Suriyeli genç boğuldu.

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Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 21 yaşındaki Suriyeli genç boğuldu.Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Çamlıdere Mahallesi'nde serinlemek için DSİ sulama kanalına giren 21 yaşındaki Suriyeli Muhammed E., sudan bir daha çıkamadı. İhbar üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Suda akıntıya kapılarak 70 metre sürüklenen gencin cesedi yarım saatlik arama çalışmalarının ardından bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından kanaldan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.