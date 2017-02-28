28.02.2017 17:25:30

Suriyeli engellilerin akülü sandalye sevindi

Osmaniye'de yaşayan Suriyeli engellilere 'Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yardım Sağlanması İçin Türkiye'ye Destek Projesi' kapsamında akülü sandalye verildi.

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Osmaniye'de yaşayan Suriyeli engellilere 'Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yardım Sağlanması İçin Türkiye'ye Destek Projesi' kapsamında akülü sandalye verildi.Türkiye'de geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyelilere yönelik Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığı ile Osmaniye'de ikamet eden Suriyeli Engellilere, i Vali Kerem Al tarafından akülü tekerlekli sandalye verildi.Vali Al'a konu hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, "İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizde geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli engelliler için 125 adet akülü tekerlekli sandalye temin edildi. Bu akülü tekerlekli sandalyelerin 18 tanesi Osmaniye'de geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli engellilere verilecek" dedi.Valilik makamında düzenlenen törenle Osmaniye genelinde verilecek 18 sandalyeden 4'ünü sahiplerine veren Al, akülü sandalyelerin engelli Suriyelilerin hayatlarını daha kolaylaştırması temennisinde bulundu.