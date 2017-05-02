03.05.2017 11:09:48

Suriyeli çocuklara aşı yapılıyor

Mardin'de ikamet eden Suriyeli çocuklara aşı yapılmaya devam ediliyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Mardin'de ikamet eden Suriyeli çocuklara aşı yapılmaya devam ediliyor.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklara yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından ilki 15-28 Şubat tarihleri arasında yapılan aşı kampanyasının ikinci turu 03-18 Mayıs tarihleri arasından yapılacak. Mardin merkez Artuklu ilçesinde ikamet Suriyeli ailelerin çocukların hastalıklara karşı aşılanmasına başlanırken, kampanya Mardin Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Hidayet Bakaç, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürü Sedat Soysal koordinatörlüğünde yapılıyor.Göçmen sağlığı ve aşılamanın önemi vurgu yapan Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz, "Aşı uygulamalarının amacı, hassas yaş gruplarına aşı ile önlenebilir hastalıklara yakalanmadan önce ulaşıp onları bağışık hale getirerek, bu hastalıklara yakalanmalarını ve bu hastalıklardan doğabilecek sakatlık ve ölümleri önlemektir" dedi.Aşılama sayesinde birçok başarıların elde edildiğini kaydeden Yavuz, dünyada çiçek hastalığının aşı sayesinde yok edildiğini söyledi.Türkiye'de çocuk felci hastalığının 18 yıldır görülmediğini kaydeden Yavuz, "Anne ve yeni doğan bebekte görülen tetanoz hastalığı, difteri hastalığı artık görülmemektedir. Diğer aşı ile önlenebilir hastalıkların görülme sıklığı da başarılı aşılama çalışmaları sayesinde oldukça düşmüş durumdadır. Dünyada göçmenler ve mülteciler önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadırlar. Bunların başında, aşı ile önlenebilir hastalıklarda artış olması ve bazı elimine edilmiş hastalıkların yeniden görülmesi gelmektedir. Özellikle 0-59 ay nüfus, aşı ile önlenebilir hastalıklardan başta polio (çocuk felci), kızamık, boğmaca ve difteri olmak üzere, şu anda rutin çocukluk çağı aşı takvimimizde bulunan tüm antijenlere karşı hassastırlar. Bu kişilerin ait oldukları ortamlarda, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği olanağı en aza inmiştir. Bu nedenle, salgınlar yaşanabilmekte veya yaşanma olasılığı artmaktadır. Göçmen olarak geldikleri ülkelerde de, olası vakalara ve virüs dolaşımına sebep olmaktadırlar. Bu gerekçelerin tamamen ortadan kalkması veya en aza indirgenmesi için, bahsi geçen gruplar içerisinde aşı oranlarının yükseltilmesi ve rutin aşılama çalışmalarına sürdürülebilirlik kazandırılması gerekmektedir" diye konuştu.