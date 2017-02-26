26.02.2017 18:45:05

Suriyeli çocuklar yaşadıklarını tiyatro oyunuyla anlattı

Adıyaman'da, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli çocuk, yaşadıkları dramı "Goncalar Solmasın" adlı tiyatro oyunuyla anlattı.

Gençlik Merkezi ve Yenilik Eğitim Kültür Derneğinin organizasyonuyla bir araya gelen 21 Suriyeli çocuk, Gençlik Merkezi'nde sahneledikleri oyunda ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları dram ile ensar ve muhacir ilişkilerini konu edindi.

Türkçe ve Arapça sahnelenen oyunda çocuklar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Oyunun sonunda çocuklar, dans gösterisi sundu.