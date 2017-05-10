10.05.2017 17:36:10

Suriyeli çocuklar tarihi mekanları gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı kente göç etmek zorunda kalan çocuklara yönelik gezi düzenledi. Gezide çocuklara, kentin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı kente göç etmek zorunda kalan çocuklara yönelik gezi düzenledi. Gezide çocuklara, kentin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın, çocuk ve dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı kentte göç eden 8-14 yaş arası 20 çocuğa yönelik şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtan gezi düzenledi. Çocuklar, toplu taşıma aracıyla tarihi İçkale'ye götürüldü. İçkale'de bulunan Hz. Süleyman Camii ve kiliseyi gezen çocuklar, tarihi mekanlar hakkında Büyükşehir Belediyesi rehberlerinden bilgi aldı.İçkale'de tarihi mekanları ziyaret eden çocuklar, ardından yeni düzenlenen Hz. Süleyman Camii ve İçkale Parkı'nda dinlendi. Bir süre dinlendikten sonra Ulucami'ye geçen çocuklara hazırlanan sandviç ve meyve suyu ikram edildi. Ulucami ziyaretinin ardından Suriyeli çocuklar, sırasıyla Hasanpaşa Hanı ve Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ni gezerek tarihi mekanlar hakkında bilgi alma şansı yakaladı.Bahar aylarıyla birlikte çocuklara yönelik etkinlik sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı içerisinde kentin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam edecek.