06.02.2017 11:47:01

Suriyeli çocuklar Kepez'de eğlendi

Kepez Belediyesi, ilçede eğitim gören 150 Suriyeli çocuğa eğlenceli bir gün yaşattı.

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Kepez Belediyesi, ilçede eğitim gören 150 Suriyeli çocuğa eğlenceli bir gün yaşattı.Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Suriyeli çocuklara yönelik eğlenceli bir gün programı sözünü yerine getirdi. Eğitim gördükleri Şafak Mahallesi'ndeki okullarından alınan 150 çocuk, ilk olarak lunaparka götürüldü. Burada her birine 4'er jeton verilen çocuklar, istedikleri oyun makinelerinde eğlendi. Buradan Kepez Macera Ormanı'na götürülen çocuklar, ata bindi, survivor alanında saatlerce oyun oynadı. Öğle yemeklerini de burada yiyen Suriyeli misafirler, yağmur yağmasıyla Zıpzıp Park'a götürüldü. Burada da bir saat boyunca dev balonlardan oluşan oyuncaklarda oynama fırsatı bulan çocuklar, hiç unutamayacakları bir günü yaşamış oldular.Suriyeli çocuklar Türkçe konuştuOrman gezisi sırasında Başkan Tütüncü, ekibiyle birlikte misafir ettikleri çocukların yanına gitti. Türkçe ve Arapça çocuklarla selamlaşan Tütüncü, konuşmasını Türkçe sürdürdü. Düzenledikleri bu geziden memnuniyetleri soran Tütüncü, Türkçe teşekkürlerden oluşan cevaplar aldı. Türkçe konuşmayı öğrenmiş olan Suriyeli çocuklara buna benzer faaliyetlerin devam edeceğini söyleyen Tütüncü, "Sizleri çok seviyoruz. Belediye olarak sizlerin akranlarınızdan, geri kalmaması için her türlü hizmeti sunmaya hazırız" dedi.