06.02.2017 19:28:41

Suriyeli cinayetine 3 tutuklama

Şanlıurfa'da, kaldıkları evde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Suriyeli Ezeddin Albozan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eşi ile birlikte 3 kişi Adana'da tutuklandı.

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Şanlıurfa'da, kaldıkları evde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Suriyeli Ezeddin Albozan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eşi ile birlikte 3 kişi Adana'da tutuklandı.Geçen 1 Şubat tarihinde Aksemsettin Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Albozan cinayetiyle ilgili çalışma yapan Cinayet Bürosu ekipleri, olay sonrası ortadan kaybolan Albozan'ın adı açıklanmayan eşinin Adana'da olduğunu belirledi. Şanlıurfa Cinayet Büro ekiplerinin Adana polisi ile birlikte yürütüğü çalışma sonunda Albozan'ın eşi ve 2 şüpheli bir evde yakalandı.Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.