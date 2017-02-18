18.02.2017 15:21:25

Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan 10 yaşındaki Suriyeli Abdülbasit tedavi için Türkiye'ye getirildi. İHH aracılığıyla Türkiye'ye getirilen Abdülbasid ile Bana El-Abed ile görüştürüldü.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan 10 yaşındaki Suriyeli Abdülbasit, tedavi için İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye'ye getirildi.



Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı annesiyle birlikte sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan ve tedavi için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Hatay'a getirilen Suriyeli Abdülbasit Alsattuf'u ziyaret etti.



İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'nin sembol ismi Bana el-Abed ile İdlib'teki saldırıda bacakları kopan Alsattuf'la buluşturduklarını söyledi.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, yazılı açıklamasında, Suriye'de dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştirildiğini belirtti.



Suriye'de yaşanan katliamları dünyaya duyuran 7 yaşındaki Halepli Bana El-Abed ile Suriyeli Abdülbasid, İHH aracılığıyla bir araya geldi.

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