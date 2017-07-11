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Suriyeli anne ve bebeğinin katilinin bir önceki davası 3 kez bozulmuş
11.07.2017 11:33:01

Suriyeli anne ve bebeğinin katilinin bir önceki davası 3 kez bozulmuş

Sakarya’daki vahşetin faillerinden Birol Karacal’ın, 2009’da engelli F.Y.’yi kaçırmaya çalıştığı ve tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Açılan davada 2 yıl hapis yatan Karacal'ı temyize gitmesiyle hakkında verilen kararların 3 kez bozulduğu da belirlendi. Dosyanın hâlâ Yargıtay'da olduğu öğrenildi.

Karar'dan Kenan Butakın'ın haberine göre yargının skandal süreciyle ilgili de ayrıntılar netleşmeye başladı. Karacal'a 2009'da zihinsel engelli F.Y. adlı bir kızı kaçırarak cinsel istismarda bulunmaktan önce 15 yıl 10 ay hapis cezası verildiği, bu cezanın ise itirazlardan sonra yapılan yargılamalarla indiği öğrenildi. 3 kez itiraz edilen dava dosyasının ise 8 yıldır Yargıtay aşamasında olduğu kaydedildi.

Hamile anne ve bebeğinin öldürenlerden Birol Karacal'ın 4 Haziran 2009'da F.Y. adlı engelli bir kızı kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Karacal hakkında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘hürriyeti tahdit' ve ‘basit cinsel istismar' suçlarından dava açıldı. Karacal'a basit cinsel istismardan 8 yıl 4 ay, hürriyeti tehdit suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi. Dava dosyası daha sonra Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay aşamasında Karacal'ın avukatları, karara itiraz etti ve Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, ağır ceza mahkemesinin kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasını talep etti. Bu arada 5 Haziran 2009'da Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne giren Birol Karacal, 30 Haziran 2011'de tahliye edildi.

Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez yapılan yargılamada ise Birol Karacal'a bu kez ‘hürriyeti tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay ve ‘basit cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Bu kararı, Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi ‘hürriyeti tehdit' suçundan onarken ‘basit cinsel istismar' suçundan sanık lehine bozdu. Bozma kararı sonrasında üçüncü kez yargılanan Karacal, bu kez de ‘basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Verilen bu kararın da hâlâYargıtay'da aşamasında olduğu öğrenildi.

MAĞDUR İÇİN YENİDEN ADLİ TIP RAPORU İSTENMİŞ

8 yıllık dava dosyasında geçen yıl yeni bir adli tıp incelemesi istendi. Bu kapsamda yüzde 70 zihinsel engelli raporu olan F.Y. ‘nin adli tıp incelemesi için jandarma tarafından İstanbul'a getirildiği öğrenildi. F.Y.'nin yakınları, Karacal'ın engelli kızı takip ettiğini ve ormanlık alana kaçırırken yakalandığını söyledi.


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