29.12.2016 07:02:51

Suriyeli ailenin evi yandı

Konya'da evleri yanan Suriyelilerin imdadına komşuları yetişti...

Ajanslarda yer alan habere göre; Konya'da evlerinde yangın çıkan 5 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

Konya'nın Karatay ilçesi, Şems-i Tebrizi mahallesi, Tercüman Baba sokaktaki iki katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıya da sıçradı. Dumandan etkilenen Suriyeli aile, komşuların yardımıyla evden çıkartıldı.

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta hasara yol açan yangının, çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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