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Suriyeli ailelere yardım
27.12.2016 14:53:05

Suriyeli ailelere yardım

Hür Dava Partisi Genç İlçe teşkilatı, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ilçeye yerleşen 7 aileye soba, battaniye, halı, erzak ve kışlık giyecek yardımında bulundu.

Hür Dava Partisi Genç İlçe teşkilatı, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ilçeye yerleşen 7 aileye soba, battaniye, halı, erzak ve kışlık giyecek yardımında bulundu.

Genç'e sığınan ve burada yaşamaya başlayan Suriyeli ailelere, Hür Dava Partisi Genç Teşkilatı kucak açtı. İlçe teşkilatı, 7 Suriyeli aileye soba, battaniye, halı, erzak ve kışlık giyecek yardımında bulundu. Halktan topladıkları yardımları ailelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlçe Başkanı İdris Ağırbaş, "İlçemize sığınan aileleri ziyaret ettiğimizde hepsinin perişan bir halde olduklarını tespit ettik. Topladığımız yardımlarla bu ailelerimizin buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, halı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Kendilerine bir süre yetecek gıda malzemesi desteğinde bulunduk" dedi.

"Her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz"

Suriyeli ailelerin zor durumda olduklarını ve ilçe halkının bu konuya duyarlı olmasını isteyen Ağırbaş, "Son zamanlarda ilçemize gelen 15 Suriyeli aile bulunmakta. Bunlardan 7 aile son 3 ay içerisinde gelip ilçemize yerleşen aileler. Bu kış ayının çok soğuk olması ve bu kardeşlerimizin de Suriye'den kaçarak gelmeleri kendileri açısından çok mağduriyetler doğurmaktadır. Bizde ilçe teşkilatı olarak gelip mağduriyetlerini yerinde tespit ettik ve hayırsever vatandaşlarımıza gidip bu kardeşlerimizin durumunu anlattık. Sağ olsun vatandaşlarımızda bu konuya duyarsız kalmayarak ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiler. Kimi ailelerimiz çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ve benzeri eşyalarını verdiler kimi ailelerimiz ise nakdi yardım, temel gıda ve temizlik ürünlerini getirip bize teslim ettiler. Bizde bunları ilçe teşkilatı üyelerimizle beraber Suriyeli ailelerimize teslim ettik. Onların mutluluğunu görünce bizlerde duygulu anlar yaşadık. Allah hayır çerçevesinde destek olan bütün kardeşlerimizden razı olsun. İnşallah elimizden geldiğince biz kardeşlerimizi mağdur etmemek adına her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yardım yapanlara minnettarız"

7 çocuğu ile Suriye'nin Deyrizor kentindeki şiddetli çatışmadan kaçarak Genç İlçesine yerleştiklerini belirten Ahmed Halef ise, "Bizlere kucak açan ve yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Genç'e eşim, kaynım ve 7 çocuğumla geldik. Daha öncede amcam ve çocukları gelmişti. Burada bir duyarlı vatandaş boş olan evini bize verdi. Şuan burada kalıyoruz. Bizden kira almayacağını söyledi, Allah razı olsun. Su ve elektrik parasını ben ödeyeceğim. Burada kimseye yük olmaya gelmedim. İş olursa çalışmaya hazırım. Kaldığımız evde mutfak dolabı ve eşyaları yok. Evin bakıma da ihtiyacı var. Bize gönlünü açan başta Hür Dava Partisi temsilcilerine ve Genç halkına teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.
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