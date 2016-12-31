31.12.2016 19:43:50

'Suriye’ye yönelik kirli oyun henüz bitmedi'

Puşkov 'Ahrar'uş Şam ateşkese karşı çıktı. Suriye’ye yönelik kirli oyun henüz bitmedi.' dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Ahrar'uş Şam'ın Suriye'deki ateşkese katılma yönündeki tereddüdüyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Puşkov "Suriye'de barış sürecinin karşıtı bazı güç ve ülkelerin etkisiyle Ahrar'uş Şam ateşkese karşı çıktı. Suriye'ye yönelik kirli oyun henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.

​Ahrar'uş Şam, daha önce bazı noktalardaki militanlarının Suriye'deki ateşkese katılma ve müzakerelere devam etme konusunda tereddüt ettiğini ve bu nedenle anlaşmayı imzalamadığını duyurmuştu.

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