26.01.2017 10:00:42

Suriye'ye insanı yardımlar sürüyor

Türkiye'nin dört bir tarafında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderilmeye devam ediyor.

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Türkiye'nin dört bir tarafında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderilmeye devam ediyor.Diyanet Vakfı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluşlar tarafından başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası kapsamında yurt genelinde toplanan insani yardım malzemeleri Kilis'ten Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yardım malzemeleri Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kilis'te bulunan lojistik merkezinde toplanıyor. Yardım malzemeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Halep'e gönderilerek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Diğer sivil toplum örgütlerinin topladığı yardımlar da Suriye'ye gönderiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 10 bin kişiye sıcak yemek gönderiliyor.