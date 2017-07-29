29.07.2017 10:45:34

Suriye ve Rusya'nın Han Seyhun saldırısı yeni raporda!

Yeni bir raporda, aralarında gaz saldırısına uğrayanların da tedavi gördüğü hastanenin vurulduğu Han Seyhun gündeme getirildi. Hastane Nisan ayında yaşanan olayda Rusya ya da Suriye tarafından yapılan hava saldırılarında hedef alınmıştı.

TIMETURK | ÇEVİRİ



Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarını belgeleyen Syrian Archive, internet sitesi Bellingcat'le iş birliği içinde yayınladığı ve sekiz olayı analiz ettiği raporda, Suriye ve Rusya güçlerinin saldırılardan sorumlu olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.



25 GÜNE 22 ÖLÜ



Rapora göre, 2-27 Nisan tarihleri arasındaki saldırılarda en az 22 kişi öldü ve 17 kişi yaralandı. Rapor, "Saldırılara ilişkin bulgular; sürekli bombardımanların yapıldığı, çevredekilerin uyarılmadığı ve bölgede askeri çatışma ortamının olmadığı yönünde" cümleleriyle noktalanıyor.



Raporda, saldırı bölgesindeki 14 kişinin ifadesi, 75 video görüntüsü ve 6,434 uçuş bilgisi yer alıyor. Raporda saldırının, sivillerin hedef alındığı, uluslararası alanda geniş yankı uyandıran ve kınanan İdlib'deki Han Şeyhun gaz saldırısı sonrası Rusya ya da Suriye güçlerince gerçekleştirildiği bildiriliyor.



HAN SEYHUN SALDIRISI



4 Nisan'da, isyancıların elindeki Han Şeyhun kentinde gerçekleştirilen gaz saldırısı sonrası en az 87 kişi hayatını kaybetmişti. Bir Birleşmiş Milletler gözlemcisi; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye Cumhurbaşkanı Esed'i suçladığı saldırıda sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı.



Rapor, Suriye ya da Rusya tarafından sarin gazı saldırısından dört buçuk saat sonra hedef alınan hastaneyi vuran uçakların roketli olduğunu da yazıyor. Hedef alınan hastanede, gaz saldırısına uğramış ve tedavi arayışında olan birçok sivil bulunuyordu.



Kaynak: Middle East Eye