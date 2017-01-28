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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan, Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge oluşturacağım' açıklamalarını değerlendirdi.
28.01.2017 09:00:29

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan, Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge oluşturacağım' açıklamalarını değerlendirdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, bu saatten sonra Suriye'de yeni güvenli bölge oluşturmanın bir anlamının olmadığı vurguladı. Bozoğlan, bugüne kadar güvenli bölge oluşmasını Amerika'nın bizzat kendisinin engellediğini söyledi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, bu saatten sonra Suriye'de yeni güvenli bölge oluşturmanın bir anlamının olmadığı vurguladı. Bozoğlan, bugüne kadar güvenli bölge oluşmasını Amerika'nın bizzat kendisinin engellediğini söyledi.

Astana görüşmelerinde Suriye muhalefetinin içerisinde Suriye Türkmenlerini temsil eden Emin Bozoğlan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni göreve başlayan Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölge oluşturacağım" açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Amerika'nın Suriye planında PYD-YPG gibi unsurlara her tür stratejik, askeri ve teknolojik destek vermekte olduğunu belirten Bozoğlan, "Fakat Trump'ın aynı politikayı izleyip izlemeyeceğinden emin değiliz. Tabi ki Trump yeni doğdu. Bu ilk açıklaması, böyle bir açıklamanın içini doldurmak lazım. Ne kastettiğini şu anda bilmiyoruz. Ama bu saatten sonra ayrı bir güvenli bölge veya güvenli bölgeler anlamlı değildir. Temennimiz daha gerçekçi bir yaklaşımda bulunur" diye konuştu.

"Suriye güvenli bölge olsun istiyoruz"

Suriye'de güvenli bölge veya gölgeler değil, "Suriye güvenli bölge olsun" dileğinde bulunan Bozoğlan, Güvenli bölge konusunda Suriye Türkmen Meclisi olarak 3-4 yıldan beri eğit, donat, güvenli bölge, uçuşa yasak bölge gibi taleplerin sürekli olduğunu, Türkiye'nin de bu konunu üzerinde durduğunu dile getirdi. "Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli bir bölge oluşturmak için; bu müdahale gerçekten hem yerindeydi, hem haklıydı hem geç kalmıştı" ifadelerini kullanan Bozoğlan, "Dolayısıyla burada bir güvenli bölge oluşturuldu, buradaki insanlar güvenli bir şekilde yaşamaktadır. Her türlü insani yardım oraya gitmektedir. Aynı zamanda da Türkiye'ye göçmek zorunla kalan mültecilerin bir kısmı tekrar kendi yerlerine döndüler. Temenni ederiz ki güvenli bölge veya güveli bölgeler değil, Suriye güvenli bölge olsun istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bu saatten sona yeni güvenli bölge oluşturmanın bir anlamı yoktur"

Göreve yeni başlayan ABD başkanı Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturma yönündeki açıklamaları ile neyi kastettiğini bilmediği bu açıklamanın içini doldurması gerektiğine dikkat çeken Bozoğlan, "Bu saatten sona yeni güvenli bölge oluşturmanın bir anlamı yoktur. Bugüne kadar güvenli bölge oluşmasını Amerika kendisi bizzat engelledi. Bugün Amerika'nın; Suriye'nin bölünmesini, federal bir devlet olmasını, farkı gruplara özerklik ve ayrıcalık tanınmasını bütün Ortadoğu'da bir takım ülkeleri böldüğü gibi Suriye'yi de bölmek istediğini görüyoruz. Buna şahidiz" yorumunu yaptı.

"Meksika'da somut bir duvar inşa ediyor, Müslüman ülkelerine de soyut duvar inşa edecek"

Trump'ın bir başka açıklamasına da değinen Bozoğlan, "7 tane Ortadoğu ülkesi vatandaşlarının Amerika'ya girişlerini yasakladı. Biz burada şunu algılıyoruz; Meksika'ya somut bir duvar inşa ediyor, Ortadoğu'daki Müslüman ülkelerine de soyut duvar inşa edecek gibi görünüyor.

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