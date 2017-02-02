02.02.2017 21:51:56

Suriye, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri'ne Türkiye'yi şikayet etti...

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin 'Suriye'ye yönelik saldırganlığını' konu alan iki mektup gönderdi.

Ajanslarda yer alan habere göre; Mektuplara ulaşan SANA haber ajansı, içeriğine dair bilgi aktardı.

Metinde "Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye halkına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı işlediği suçları ve saldırganlık eylemlerini kararlılıkla kınıyor ve BM Güvenlik Konseyini, taahhütleri çerçevesinde buna ilişkin tedbir almaya çağrıyor" ifadeleri yer aldı.

'TÜRK ASKERİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİ İŞGAL ETTİ'

Belgelerde ayrıca 'Türkiye'nin Suriye halkına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saldırılarının' hem BM prensip ve hedeflerini hem de uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Mektuplarda Türk askerinin El Bab'a ilerlerken bazı yerleşim birimlerini işgal ettiği kaydedildi.

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