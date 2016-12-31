SON HABERLER
Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu
Mısır'da 127 kişiye hapis cezası
Suriyelilerin yeni yıl beklentisi; ateşkes ve huzur
'Güzel ekmek pişirmiyorsun' deyip kardeşini öldürdü
Gürün'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Gemerek'te trafik kazası: 2 yaralı
Suriye'deki muhaliflerden ateşkes uyarısı
Haberal'ın aracının önüne ağaç devrildi
Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı
LÖSEV çocukları 2017 yılına yeni umutlarla girdi
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
31.12.2016 17:02:56
Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi
Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi
Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
YORUMLAR
Arabalı feribotta araçlar düşme tehlikesi geçirdi
Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun ön kapağı denize düştü.
31.12.2016 17:17:11
Çamlıca tepesi beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkisini artırırken, Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, büyükleri ile kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.
31.12.2016 16:50:28
“Rejim değil hükümet modeli değişikliği”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Anayasa çalışmalarıyla rejim değil hükümet modeli değişikliğinin yapılacağını söyledi.
31.12.2016 16:47:26
Yemen'den getirilen 160 hastanın tedavilerine başlandı
Yemenli 160 hastanın tedavilerine Afyonkarahisar'da başlandı.
31.12.2016 16:33:16
FETÖ operasyonunda 8 akademisyen tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki 22 öğretim elemanından 8'i tutuklandı.
31.12.2016 16:09:48
Öldürülen Yunan Büyükelçisi'nin katili polis çıktı
Brezilyalı yetkililer, kendisinden haber alınamayan Yunan Büyükelçi’nin eşi ile yasak ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
31.12.2016 15:51:00
Başkan Fatma Şahin'in basın danışmanı göreve döndü
Aile Bakanlığı tarafından açığa alınan ve soruşturma geçiren Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan memuriyet görevine geri döndü.
31.12.2016 15:30:45
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Dünyanın en uzun üçüncü duvarı: Türk Seddi
Arabalı feribotta araçlar düşme tehlikesi geçirdi
Bakan Arslan: 3,5 milyon lira şehit ve gazi aileleri
Elektrik hatlarına siber saldırı girişimi
Çamlıca tepesi beyaza büründü
“Rejim değil hükümet modeli değişikliği”
Başbakan Avrupa'ya seslendi: Biraz da siz el atın
Yemen'den getirilen 160 hastanın tedavilerine başland
Malezya'nın Arakan'a yardım filosuna izin verilmiyor
Bağdadi öldürüldü mü?
FETÖ operasyonunda 8 akademisyen tutuklandı
Filipinler'in güneyinde çatışmada
Yıldırım: İnsanların canına kasteden alçakları yok ed
» Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
» Karşı Cinsle Muhabbet Etmek İsteyen Gence Mektup
» Engelli Çocukların Dinî Yükümlülüklerini Soran Anneye Mektup
» Üniversite okuyan mü’min gençler için evlilik tavsiyeleriniz nelerdir?
ÇOK OKUNANLAR
Azeriler'den İran'a büyük tehdit: Haritadan silinirler
Putin'den Erdoğan'a ABD'yi kızdıracak yeni yıl mesajı
Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Suriye' daveti
Trump'tan Putin'e 'diplomat' övgüsü
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik açıklaması
Barzani'nin resti sonrası PKK geri çekildi
O öğretmen hakkında suç duyurusu
İstanbul'da şiddetli patlama
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu
Mısır'da 127 kişiye hapis cezası
Suriyelilerin yeni yıl beklentisi; ateşkes ve huzur
'Güzel ekmek pişirmiyorsun' deyip kardeşini öldürdü
Gürün'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Gemerek'te trafik kazası: 2 yaralı
Suriye'deki muhaliflerden ateşkes uyarısı
Haberal'ın aracının önüne ağaç devrildi
Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı
LÖSEV çocukları 2017 yılına yeni umutlarla girdi
Bakan Özlü ve Özhaseki sanayicilerle buluştu
Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı saatleri yılbaşı için d
Başbakan Yıldırım, Kilis'te
SON YORUMLANANLAR
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Diyanet'ten piyango uyarısı
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları